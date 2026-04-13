Польша начала строить новое заграждение на границе с Беларусью

CentralAsia (CA) -  В Польше начали строительство еще одного заграждения на границе с Беларусью. Об этом сообщает RMF24. Дополнительный барьер призван укрепить уже существующий забор.

«Оно состоит из четырехметрового забора у служебной дороги, увенчанного колючей проволокой, а также дополнительных витков проволоки и двухметрового забора со стороны леса»,— указано в публикации.

Командующий погранслужбой Подлясья генерал Славомир Клекотка сообщил, что работы начались одновременно в пяти местах. Барьер планируется построить вдоль всего 186-километрового участка польско-белорусской границы в Подляском воеводстве. Завершить работы планируется к концу весны.

