В Душанбе пройдет форум по безопасности Центральной Азии

- 12:48, 13 апреля 2026
CentralAsia (TJ) - В Душанбе 30 апреля состоится Центрально-азиатский форум по безопасности. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».
Форум проводится по инициативе Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.
В работе форума примут участие представители институтов стратегических исследований Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители министерств и ведомств Таджикистана, исследователи и эксперты по вопросам безопасности.
Программа мероприятия включает пленарные заседания, круглые столы и экспертные дискуссии, направленные на укрепление доверия и координацию действий государств региона.
Цель форума заключается в обсуждении современных вопросов безопасности Центральной Азии и обмене мнениями по их прогнозированию на ближайшую перспективу.
В ходе форума будут рассмотрены вероятные и потенциальные вызовы и возможности в сфере безопасности, а также определены трансрегиональные факторы, влияющие на региональную безопасность.
Организаторы подчеркивают, что проведение форума способствует укреплению стратегического диалога и обмену опытом в сфере безопасности, что имеет важное значение для стабильного развития Центральной Азии.