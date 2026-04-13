экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Душанбе пройдет форум по безопасности Центральной Азии

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 30 апреля состоится Центрально-азиатский форум по безопасности. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

Форум проводится по инициативе Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.

В работе форума примут участие представители институтов стратегических исследований Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители министерств и ведомств Таджикистана, исследователи и эксперты по вопросам безопасности.

Программа мероприятия включает пленарные заседания, круглые столы и экспертные дискуссии, направленные на укрепление доверия и координацию действий государств региона.

Цель форума заключается в обсуждении современных вопросов безопасности Центральной Азии и обмене мнениями по их прогнозированию на ближайшую перспективу.

В ходе форума будут рассмотрены вероятные и потенциальные вызовы и возможности в сфере безопасности, а также определены трансрегиональные факторы, влияющие на региональную безопасность.

Организаторы подчеркивают, что проведение форума способствует укреплению стратегического диалога и обмену опытом в сфере безопасности, что имеет важное значение для стабильного развития Центральной Азии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com