В Душанбе пройдет форум по безопасности Центральной Азии

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 30 апреля состоится Центрально-азиатский форум по безопасности. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

Форум проводится по инициативе Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.

В работе форума примут участие представители институтов стратегических исследований Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители министерств и ведомств Таджикистана, исследователи и эксперты по вопросам безопасности.

Программа мероприятия включает пленарные заседания, круглые столы и экспертные дискуссии, направленные на укрепление доверия и координацию действий государств региона.

Цель форума заключается в обсуждении современных вопросов безопасности Центральной Азии и обмене мнениями по их прогнозированию на ближайшую перспективу.

В ходе форума будут рассмотрены вероятные и потенциальные вызовы и возможности в сфере безопасности, а также определены трансрегиональные факторы, влияющие на региональную безопасность.

Организаторы подчеркивают, что проведение форума способствует укреплению стратегического диалога и обмену опытом в сфере безопасности, что имеет важное значение для стабильного развития Центральной Азии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

