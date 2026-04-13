Дожди и понижение температуры ожидаются в большинстве регионов Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В большинстве регионов Казахстана 14-16 апреля ожидается пасмурная погода, пройдут дожди, а температура воздуха понизится, сообщает «Казгидромет».

Сильный дождь, град, шквал ожидается весь период на западе, 16 апреля – на юге, 15-16 апреля – на севере и в центре страны, а ночью 14 апреля на востоке прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). В северных регионах ночью похолодает до -2-8°С, поэтому возможен переход дождя в снег, также ожидается гололед.

Понижение температуры воздуха синоптики прогнозируют также на западе ночью до +2+10°С, днем до +10+15°С, на севере днем до 0+7°С, на юге ночью до +3+13°С, днем до +8+18°С.

Также по Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра.

