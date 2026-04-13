Сильный ветер и дожди с грозами. Синоптики предупредили о похолодании в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - С 14 по 17 апреля на территорию Узбекистана поступит влажная и прохладная воздушная масса. Синоптики предупреждают о дождях, местами сильных, грозах, усилении ветра и понижении температуры воздуха.

Об ухудшении погоды сообщил директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа.

По прогнозу, 14 апреля осадки начнутся в северо-западных районах, а с 15 по 17 апреля охватят большинство областей страны. В отдельных регионах дожди могут быть интенсивными и сопровождаться грозами.

В горных районах ожидается ухудшение погодных условий: дождь местами перейдет в снег. Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра до 15–20 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут достигать 25–28 метров в секунду. 14–15 апреля местами возможен пыльный поземок.

На фоне прохождения холодного фронта температура воздуха будет постепенно снижаться. В дневные часы 15–17 апреля столбики термометров опустятся до 13–16 градусов.