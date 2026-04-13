Трамп собирается возобновить удары по Ирану после провала мирных переговоров, - The Wall Street Journal
CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники.

По их словам, это один из сценариев, который обсуждается в Белом доме после того, как переговоры США и Ирана в Исламабаде 11 апреля завершились безрезультатно. Другой вариант — возобновление полномасштабных ударов по Ирану. Однако, как отметили источники издания, такой сценарий менее вероятен из-за риска дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока и нежелания Трампа затягивать военный конфликт.

Также, по данным WSJ, во время блокады Ормузского пролива, о которой Трамп объявил накануне, США собираются оказывать давление на союзников, чтобы они взяли на себя обеспечение безопасности прохода судов по морскому пути. При этом источники издания подчеркнули, что Трамп по-прежнему привержен дипломатическому решению конфликта, несмотря на возможные военные действия. Представители Белого дома заявили, что президент «рассматривает все дополнительные возможности» для давления на Иран.

Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде 11 апреля. Договориться о мирном соглашении им не удалось. Вскоре после срыва переговоров Трамп объявил, что Военно-морские силы США «начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». По словам Трампа, многие страны «собираются помочь» США с блокадой.

Между США и Ираном действует двухнедельное соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено в ночь на 8 апреля. По его условиям, Иран должен был открыть Ормузский пролив для движения судов.

