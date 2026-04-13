Иран ответил на блокаду США угрозой всем портам в регионе

CentralAsia (CA) - Тегеран воспримет блокаду США морских портов Ирана как пиратство, сообщил пресс-секретарь штаба иранской армии «Хатам-аль-Анбия».

«Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского моря будет под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности», — добавил он.

Вооруженные силы Ирана «четко и недвусмысленно заявляют, что безопасность портов в Персидском заливе и Оманском море либо для всех, либо ни для кого», подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что осуществление суверенитета над своими территориальных водами является «естественным правом иранской нации». Даже после окончания войны с США Тегеран будет внедрять постоянный механизм контроля над Ормузским проливом, сообщил пресс-секретарь штаба.

После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ.

После того как переговоры США и Ирана в Исламабаде 11 апреля не принесли результатов, блокировать Ормузский пролив приказал американский президент Дональд Трамп.

«Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал он накануне в Trith Social.

Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил Трамп. «Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — пообещал американский лидер.

По словам Трампа, Иран за счет минирования пролива занимается шантажом, а США не позволят себя шантажировать.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что военные США введут военно-морскую блокаду всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, с 10:00 по восточному времени (18:00 мск) 13 апреля.

Высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в ответ заявил, что попытки США блокировать Ормузский пролив «обречены на провал». Тегеран не допустит подобного шага, подчеркнул он.