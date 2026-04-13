Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия: ВС РФ — 10,7 тыс. случаев, ВСУ — 6,6 тысяч

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Украина обвинила ВС РФ в нарушениях режима прекращения огня, объявленного в связи с Пасхой в минувшие выходные президентом России Владимиром Путиным. В общей сложности за время пасхального перемирия зафиксировано 10 721 нарушение со стороны российской армии, заявили утром в понедельник, 13 апреля, в Генштабе ВСУ.

«В целом за время объявленного режима прекращения огня ракетных, авиационных ударов, ударов дронами-камикадзе (типа Shahed/«Гербера») не отмечалось, но вместе с тем противник совершил 1 567 артиллерийских обстрелов позиций наших войск, провел 119 штурмовых действий, нанес 9 035 ударов дронами-камикадзе», - отметил украинский Генштаб.

Как следует из его сводки, российские войска в день празднования Пасхи 12 апреля задействовали 7702 дрона-камикадзе и произвели 1202 обстрела украинских населенных пунктов и позиций ВСУ. За прошедшие сутки также зафиксировано 107 боевых столкновений, указывается далее.

В свою очередь, Минобороны России обвинило ВСУ в 6,6 тыс. нарушений пасхального перемирия. В то же время российские войска строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, следует из заявления ведомства.

Во время перемирия ВСУ продолжили наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, подчеркнули в Минобороны России. В дневное время интенсивность атак ВСУ была ниже по всей линии фронта, отметили в министерстве.

В частности, при ударе беспилотника ВСУ в населенном пункте Льгов Курской области была повреждена АЗС «Роснефть», заявили в российском ведомстве. «С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции»,— указано в сообщении министерства в Telegram-канале.

Объявленное пасхальное перемирие началось в 16:00 мск 11 апреля. Режим прекращения огня продлился до конца 12 апреля.