ТЮРКСОЙ признала музей Центра исламской цивилизации в Узбекистане «лучшим тюркским музеем мира»

CentralAsia (UZ) - Международная культурная организация ТЮРКСОЙ признала музей Центр исламской цивилизации в Узбекистане «лучшим музеем тюркского мира». Об этом сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации.

Соответствующий сертификат руководству Центра вручил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

«Сегодня от имени международной организации ТЮРКСОЙ были вручены три сертификата. Первый из них присужден 100-томному книжному изданию «Жемчужины литературы тюркского мира», подготовленному по инициативе президента Шавката Мирзиёева. Следует отметить, что подобное по масштабу издание ранее не реализовывалось в тюркском мире и стало значимой инициативой Узбекистана. В настоящее время Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан поддержали эту инициативу, реализуя проекты объемом 20, 30, 40 и 50 томов. Учитывая это, данный сборник признан уникальным литературным явлением тюркского мира и отмечен сертификатом в номинации «Лучший литературный проект в мире. Второй сертификат присуждён Центру исламской цивилизации в номинации «Лучший музей тюркского мира», что является высоким признанием со стороны ТЮРКСОЙ. Кроме того, музей принят в Ассоциацию музеев тюркского мира ТЮРКСОЙ», — отметил Раев.

Церемония прошла в рамках международного форума в Ташкенте. В ТЮРКСОЙ отметили, что решение отражает высокую оценку деятельности центра, реализованной в короткие сроки. Музей также был принят в Ассоциацию музеев тюркского мира.

В форуме приняли участие ученые из Турции, Франции, Италии, Германии, США, Великобритании, России, Китая, Индии, Ирана и Казахстана. Обсуждались вопросы истории эпохи Темуридов, политической системы, градостроительных традиций, а также развития науки и культуры.

Директор Центр исламской цивилизации в Узбекистане Фирдавс Абдухаликов заявил, что признание ТЮРКСОЙ является высокой оценкой работы центра.

«Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ выступает одним из наших постоянных и надежных партнеров. Сотрудничество с ней осуществляется на протяжении длительного времени. В текущем году достигнуты договорённости о проведении совместных мероприятий, включая международный молодёжный форум и фестиваль ремесленников тюркских государств», — подчеркнул Абдухаликов.

Участники форума также отметили значение наследия Темуридов для развития культурных связей между Европой и Азией и подчеркнули роль международного научного сотрудничества.

Центр исламской цивилизации построен в столице Узбекистана рядом с комплексом Хаст-Имам. Здание выполнено в стиле средневековых архитектурных памятников, с четырьмя порталами высотой по 34 метра и центральным куполом в 65 метров. Здесь предусмотрен зал Корана, конференц-зал на 460 мест и музей, экспозиции которого охватят всю историю Узбекистана — от доисламских времен до современности. ЦИЦ призван стать площадкой для изучения наследия предков и его актуального осмысления в сотрудничестве с Международной исламской академией Узбекистана, а также с научно-просветительскими центрами по всему миру.