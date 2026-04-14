Хотя монголы внешне похожи на азиатов, в действительности они таковыми не являются

Алисия Кэмпи — профессор-исследователь в Университете Джонса Хопкинса и американский монголовед

«То, что Монголии удалось существовать между двумя великими державами, объясняется непредсказуемым поведением монголов», — говорит американский монголовед.

Алисия Кэмпи — профессор-исследователь в Университете Джонса Хопкинса и американский монголовед. Доктор Кампи — специалист по Китаю и Монголии, в течение 14 лет работала в дипломатической службе Государственного департамента США, занимая должности в азиатских странах: Сингапуре, Тайване, Японии и Монголии. С 2013 года она также является научным сотрудником Школы передовых международных исследований им. Джона Хопкинса. Доктор Кампи знаетт всесторонний обзор процесса демократизации Монголии после холодной войны, геополитики в Северо-Восточной Азии, а также американо-монгольских отношений.

Алисия Кэмпи делится в своих историях 10 секретами, которые делают Монголию уникальной.

1. Главная характеристика, отличающая монголов от других народов, — это их независимость от китайской культуры и народа. Иными словами, социальная ситуация и взгляды людей в Монголии не соответствуют конфуцианским учениям. Монголы смотрят на всё с одной и той же точки зрения. У каждого свои идеи и мысли.

2. Монголия — страна, не имеющая выхода к морю, расположенная между двумя крупными государствами. На протяжении всей истории и по сей день соседние страны оказывали влияние на государство, экономику и общество Монголии. Монголия достигла своего нынешнего развития не в одиночку. Это во многом обусловлено влиянием соседних стран. В будущем, благодаря своему уникальному географическому положению, ей не удастся избежать влияния двух своих крупных соседей.

3. Отношения между США и Монголией в значительной степени зависят от отношений между США и Китаем, а также между США и Россией.

4. Как человек, много лет изучавший историю Монголии, я хорошо знаком с китайско-монгольскими отношениями. Однако эта проблема имеет исторические корни и одинакова с обеих сторон. Не только монголы недолюбливали китайцев. Китайцы также испытывали неприязнь к монголам, когда те подвергались угнетению со стороны Монгольской империи. Но вашим двум странам необходимо реалистично взглянуть на этот вопрос. Вместо того чтобы становиться врагами из-за взаимной неприязни, вам нужно улучшить дипломатические отношения.

5. Кочевое наследие и кочевой менталитет являются уникальными характеристиками монгольского народа и бесценным достоянием. Кочевники отличаются гибкостью, быстрой реакцией и лучше справляются с трудными условиями, чем люди, ведущие оседлый образ жизни.

6. Монголы стремятся к предельной демократии. Каждый отстаивает свои взгляды, и все хотят быть «ханом». Слабое место монголов — это их неспособность работать в команде и неумение терпеливо ждать своей очереди. Даже когда посторонние поднимают вопрос о коррупции, я говорю им, чтобы они были осторожны в своей критике.

7. Монголы имеют небольшую численность населения. Соответственно, у них небольшая рабочая сила. Это был очень деликатный вопрос, особенно в период перехода к демократии. Когда я работала в посольстве США в 1990 году, я объявляла тендеры, но не было никого с опытом или знаниями, чтобы взяться за этот проект. В странах с небольшим населением люди знают друг друга и взаимозависимы. С другой стороны, это характерная черта малых обществ.

8. Когда иностранцы думают о Монголии, первое, что приходит им на ум, — это Чингисхан и бескрайние степи. Потому что именно этому учат на уроках истории на Западе.

Однако сейчас, по словам иностранцев, экономика Монголии основана на горнодобывающей промышленности, но при этом страна имеет нестабильную и неясную правовую систему, а монголы — непредсказуемый народ. Как монголовед, я могу сказать, что Монголия никогда не будет стабильной и предсказуемой. Потому что вы кочевники. Кочевники выживают именно благодаря этому. Нашей страной (она имеет в виду Соединенные Штаты) тоже руководит непредсказуемый человек, что вызывает много критики. Но я считаю, что это то же самое, что происходит в обеих наших странах.

9. Говорят, что монголы внешне похожи на азиатов, но на самом деле не являются азиатами. Монголия представляет собой большой знак вопроса среди стран региона. Чрезмерные изменения в политике и излишняя гибкость создают у посторонних впечатление негибкости и отсутствия перспектив.

10. «Монголию можно было давно стереть из мировой истории. Но она всё ещё существует». Вместо того чтобы постоянно питать негативные мысли о Монголии, людям следует задуматься о том, как монголы сохранили независимость до наших дней, «в то время как многие страны вокруг Китая и России исчезли и объединились». Именно это нам и нужно изучать. Когда я был в Тибете, один молодой тибетец сказал: «Мы хотим узнать секреты Монголии». Ваши монголы должны понимать, что вы становитесь примером и источником вдохновения для других народов.

— Мне очень повезло в жизни. Сначала я занималась исследованиями и изучал историю Монголии, а затем получила возможность служить своей стране в качестве дипломата. Затем у меня появилась удивительная возможность провести предварительные переговоры с моим коллегой о дипломатических отношениях со страной, которая мне небезразлична. Благодаря этому опыту я очень заинтересовалась историей дипломатии, а затем и внешней политикой и международными отношениями. Но это также послужило мне механизмом для лучшего понимания вашей страны сегодня. Мне нужно больше узнать об экономике. Мне нужно больше узнать об экологических проблемах, внутренней политике, социальных и минеральных вопросах. Мне нужно постоянно расширять свои знания, чтобы понимать Монголию по мере ее развития в XXI веке. Мой особый вклад, напротив, заключается в том, что я с самого начала знал о кочевом характере этой страны. О её наследии, её особой культуре. Отличительной чертой Монголии, о которой я рассказываю в Вашингтоне, является то, что вы – азиатский народ, но при этом не синоцентричный, то есть ни ваши социальные нормы, ни ваше мышление не основаны на конфуцианской философии. Можно рассматривать вещи с равноправной точки зрения – один человек равен другому, одна идея равна другой. Это не синоцентрическая традиция, восходящая к конфуцианской философии.

Но в то же время вы на протяжении тысячелетий жили по соседству с такими народами, как китайцы, корейцы, вьетнамцы и японцы, которые мыслят во многом так же, потому что их общества основаны на конфуцианской традиции. Вы умеете с этим работать, но в то же время вы не такой человек. Вы способны по-настоящему принять демократию. Потому что в Монголии один «аравт» был равен другому «аравту» в зависимости от способности разводить стада для обеспечения благополучия семьи. Это удивительно для Азии. Здесь все совсем по-другому. Именно поэтому Монголия не исчезла с лица земли. У вас небольшое население, но вы все еще здесь, потому что [приверженность равенству и отказ от конфуцианства] дали вам гибкость и способность к адаптации. Кроме того, в монголах есть что-то загадочное. Иностранцев это раздражает. Я знаю, что вы не следуете общепринятым правилам. Но именно поэтому вы и существуете. Я очень рада, что мне выпала возможность в своей жизни, потому что мне действительно небезразлична Монголия, наладить связь между моей страной, которая находится далеко и имеет совершенно другие традиции, и вашей страной. Для меня это был очень значимый опыт. Мне нравится делиться общими чертами и всячески способствовать развитию коммуникации между нашими двумя обществами и народами.

