Крупнейший казахстанский миллиардер пригласил экс-премьера Монголии на шахматную дуэль

Как сообщает MiddleAsianNews, казахстанский миллиардер Тимур Турлов бросил вызов президенту Монгольской шахматной федерации и бывшему премьер-министру Монголии Занданшатару Гомбожаву на шахматную дуэль.

Страны, включившие шахматы в школьную программу, добились положительных результатов: навыки учащихся по математике и физике выросли на 30 процентов, а общая успеваемость — на 20 процентов. Такие страны, как Казахстан, Армения, Китай и Сингапур, внедряют этот успешный опыт в рамках программы Chess in School («Шахматы в школе»).

Кроме того, в Казахстане состоялся Чемпионат мира среди школьных команд. Команда учеников из столичного района Багануур успешно приняла участие и представляла Монголию, заняв 8-е место из 26 команд, продемонстрировав миру интеллектуальный потенциал монгольских детей.

По приглашению президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича в мероприятии принял участие президент Монгольской шахматной федерации и бывший премьер-министр Занданшатар Гомбожав, которые обменялись мнениями о развитии шахмат на международном уровне и внедрении шахмат в монгольскую систему образования.

Интересный случай произошел во время церемонии закрытия турнира, когда спонсор турнира, председатель совета директоров Freedom Holding и ведущий казахстанский миллиардер Тимур Турлов вызвал Занданшатара Гомбожава на дуэль.

В этом поединке Занданшатар, играя белыми, выбрал Итальянскую партию — один из старейших шахматных дебютов, который до сих пор актуален. На протяжении всей игры он продолжал наносить резкие и яростные удары, одержав победу над казахстанским миллиардером.

Вскоре исполнительный директор Федерации шахмат Казахстана, профессиональный гроссмейстер, пригласил его на матч. В этой сложной партии, начавшейся с «испанской партии», гроссмейстер с самого начала яростно атаковал, в то время как Занданшатар перехватил инициативу, разработав точную стратегию перехода от защиты к контратаке в середине партии. Длительный матч Занданшатара с профессиональным гроссмастером завершился ничьей, что привлекло внимание прессы, освещавшей турнир.

В то время как Монгольская шахматная федерация работает над внедрением шахмат в школьное образование, президент федерации Занданшатар Гомбожав одержал победу над мировым миллиардером, сыграв вместе с профессиональным гроссмейстером, а ученики продемонстрировали свой интеллект, заняв 8-е место, что значительно повысило престиж монгольских шахматистов.

