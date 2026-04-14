Основные моменты четвертьфиналов Кубка «Black Cup» 2026 года. Видео

CentralAsia (MNG) -

Монгольские бойцы не оставили китайским бойцам ни единого шанса — бой 7 против 7 на Кубке «Black Cup 2026» («Черный кубок 2026»), — пишет MiddleAsianNews.

Долгожданное видео полного боя между командами Китая и Монголии, вызвавшее большой ажиотаж, доступно исключительно для участников уровня «Numbering» сообщества Black Combat.

Эта серия соревнований, объединяющая лучших бойцов Азиатского региона, на этот раз расширилась и включает в себя крупные международные бои. Бойцы, выступающие в семи весовых категориях, проверят свою силу и мастерство в борьбе за призовой фонд в ₮720 млн. В соревнованиях принимают участие ведущие страны, специализирующиеся на боевых искусствах, такие как Корея, США, Монголия, Япония, Бразилия, Китай, а также специальная команда из Евразии.

Правила южнокорейской ассоциацией Black Combat Association очень строгие и суровые. Они допускают такие действия, как удар ногой по упавшему спортсмену и удар коленом в лицо.

Ниже приведены полные имена монгольской команды, участвующей в соревнованиях «Black Cup 2026», по весовым категориям:

+84 кг (тяжелый вес): Үнэнхүү Энхжин

Энхжин -84 кг (средний вес): Гантулга Галсандорж

Галсандорж -77 кг (легкий вес): Бүрэнзориг Батмөнх

Батмөнх -70 кг (легкий вес): Гантөмөр Эрхэмтөр

Эрхэмтөр -66 кг (боевой вес): Содномдорж Пүрэвдорж

Пүрэвдорж -61 кг (легчайший вес): Бат-Итгэлт Шижирбаатар

Шижирбаатар -57 кг (наилегчайший вес): Баяндүүрэн Гантөмөр.

В последние годы боевые виды спорта в Азии стремительно развиваются, достигая новых высот благодаря влиянию крупных международных федераций, таких как Ultimate Fighting Championship и ONE Championship. В то же время появляются региональные федерации, такие как Black Combat, со своим уникальным стилем и форматом соревнований, предоставляя молодым бойцам отличную возможность продемонстрировать свои навыки.

Турнир «Black Cup 2026» — важное событие, демонстрирующее развитие азиатских боевых искусств и представляющее международную конкуренцию. Для монгольской команды это не просто турнир, а большой вызов, дающий возможность выйти на мировую арену и завоевать престиж.

Матч между монгольской и китайской командами, состоявшийся 11 апреля, безусловно, привлёк внимание любителей спорта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения