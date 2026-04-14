Дэвид Кэмерон пообещал выделить £10 млн на поддержку преподавания английского языка в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с Фионой Блайт, Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии.

В ходе встречи Энх-Амгалан упомянул о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов на поддержку преподавания английского языка, о чем он говорил с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном в 2024 году, когда Энх-Амгалан занимал пост министра образования, в рамках реализации проекта «Поддержка квалификации учителей английского языка в отдаленных населенных пунктах».

Он также попросил напомнить ему об оставшихся средствах в фунтах стерлингов, поскольку в секторе образования существует множество областей, нуждающихся в финансировании. Монголия на данный момент получила £1.1 млн и потратила их на повышение квалификации 739 учителей.

Будучи министром образования, Энх-Амгалан выразил желание встретиться с Симой Малхотрой, государственным министром по делам Индо-Тихоокеанского региона в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития.

В рамках этой совместной программы более 20 процентов учителей английского языка были эффективно реализованы в 8 отдаленных аймаках, и в ней приняли участие 739 учителей из 219 государственных школ.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон совершил официальный визит в Монголию 25-26 апреля 2024 года по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх. Этот визит является важной возможностью подтвердить партнерские отношения между Монголией и Соединенным Королевством и еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами.

В апреле 2024 года министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вместе с министром образования и науки Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном посетили среднюю школу № 23 в Улан-Баторе и ознакомились с реализацией программы изучения английского языка Pearson в Монголии.

Тогда министр иностранных дел Великобритании объявил, что Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет на поддержку реализации программы изучения английского языка в Монголии.

Помимо программы изучения английского языка Pearson, Монголия сотрудничает с Кембриджским университетом для совершенствования своего образовательного сектора. Это партнерство включает в себя многоэтапные инициативы, направленные на создание и укрепление международно признанной системы общего образования в Монголии.

