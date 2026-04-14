Франция передала Монголии оборудование для высотных водных спасательных работ

CentralAsia (MNG) -

Генеральное управление гражданской безопасности и кризисного управления Франции передало Главному управлению по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) оборудование для спасательных работ на большой высоте и на воде в рамках гранта. Об этом сообщает пресс-служба ГУЧС.

По данным ГУЧС, в общей сложности 98 единиц оборудования 28 типов для проведения спасательных операций на большой высоте были доставлены в столичное спасательное подразделение, а также было предоставлено снаряжение для спасения на воде 50 спасателям.

Посол Франции в Монголии Коринн Перейра и генерал-майор Ариунбуян Гомбожав

Посол Франции в Монголии Коринн Перейра подчеркнула, что Франция придает большое значение двустороннему сотрудничеству в области защиты от стихийных бедствий, и выразила удовлетворение тем, что оказывает поддержку в обеспечении безопасности спасателей, работающих над защитой граждан от стихийных бедствий и несчастных случаев.

Также проводится обучение по использованию оборудования, что способствует повышению профессиональных навыков персонала и укреплению его оперативной готовности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

