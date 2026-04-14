Монгольская национальная шахматная команда завоевала бронзовую медаль

CentralAsia (MNG) -

Сборная Монголии по шахматам завоевала бронзовую медаль на 8-м Международном командном шахматном турнире ШОС 2026, проходившем с 7 по 11 апреля в Шанхае, Китай.

Этот турнир, проводимый уже в восьмой раз, примечателен тем, что в нем принимают участие игроки высшего уровня из таких стран, как Россия, Китай и Казахстан. В общей сложности 13 команд из 12 стран приняли участие по приглашению, соревноваясь в двух группах (A и B) в формате быстрых шахмат (15 минут на сторону с добавлением 10 секунд на ход).

В состав монгольской команды входили гроссмейстер Билгүүн Сумъяа, государственная заслуженная спортсменка и гроссмейстер Мөнгөнтуул Батхуяг, а также мастер ФИДЕ Баасансүрэн Эрдэнэ. Они соревновались в группе B с командами из Китая (команда I), Казахстана, Египта, Таджикистана и Шри-Ланки соответственно. Одержав победу над сильными командами, такими как Казахстан и Египет, они вышли в полуфинал.

В полуфинале монгольская команда встретилась с российской командой, занявшей первое место в группе А, и потерпела поражение. В матчах за бронзовые медали против Беларуси Монголия выиграла первый матч со счетом 2:1, но проиграла второй со счетом 1:2. При равном общем счете победитель был определен в блиц-играх. Первый блиц-раунд завершился ничьей 1,5:1,5, но Монголия одержала победу в решающем финальном раунде со счетом 2:1, завоевав бронзовую медаль.

