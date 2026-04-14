«The MongolZ» завоевала бронзовую медаль на турнире PGL в Бухаресте в 2026 году

CentralAsia (MNG) -

В Бухаресте, Румыния, состоялся финальный этап второго по значимости киберспортивного турнира по Counter-Strike 2 (CS2), в котором команда «The MongolZ» завоевала бронзовую медаль.

На турнире с призовым фондом в $1.2 млн они обыграли российскую команду «PARIVISION» со счетом 2:1 в четвертьфинале, но проиграли «FUT Esports» со счетом 0:2 в полуфинале. Однако в матче за третье место они одержали убедительную победу над французской командой «3DMAX» со счетом 2:0. В этой игре «The MongolZ» уступили всего семь раундов, выиграв 26, а лучшим игроком стал Techno (Содбаяр Мөнхболд).

Это первая медаль команды на пяти крупных турнирах, в которых она участвовала с начала 2026 года. Заняв третье место на «PGL Bucharest 2026», они заработали $150 000 призовых и поднялись на пятое место в мировом рейтинге.

Далее им предстоит принять участие в турнире «PGL Astana 2026», который начнётся 7 мая в Астане, Казахстан. Призовой фонд мероприятия составляет $1.6 млн, и в нём примут участие 16 лучших команд мира. Помимо «The MongolZ», Монголию также будет представлять команда «Huns Esports».

