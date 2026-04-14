В Алтайских горах, Гоби и степях ожидаются сильные ветры и бури

CentralAsia (MNG) -

Предупреждение об опасных погодных явлениях: сегодня в западной и южной частях аймаках Говь-Алтай, Баянхонгор и западной части аймака Өвөрхангай скорость ветра достигнет 18-20 метров в секунду.

Внимание пастухам, путешественникам и перевозчикам: сегодня в Алтайских горах, Гоби и степях ожидаются сильные ветры и пыльные бури.

Прогноз на 14 апреля 2026 года с 8:00 до 20:00:

В северной части страны облачно. В других районах переменная облачность. В некоторых районах западных и западной части центральных аймаков ожидаются дожди, мокрый снег, снегопад и метели. В других районах осадков не ожидается.

В восточной половине страны ветер будет юго-западным, в других районах – юго-западным или северо-западным, достигая скорости 6-11 метров в секунду, а в Алтайских горах, Гоби, и степях – 18-20 метров в секунду, что вызовет пыльные бури.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7°C тепла в котловинах озера Увс-Нуур и Дархад, горных хребтах Алтая и Хөвсгөл, долинах рек Идэр и Тэс, +9...+14°C в горных хребтах Хангай и Хэнтий, в бассейне реки Орхон-Сэлэнгэ и в долинах рек Тэрэлж. Температура в Гоби составляет +19…+24°C, а в других районах — +11…+16°C.

В окрестностях Улан-Батора предсказывается облачная погода. Осадков нет. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура +11-+13°C, относительная влажность составит около 35%, а атмосферное давление останется на уровне 860 гПа.

