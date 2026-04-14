Виктор Орбан выступил с обращением после поражения на парламентских выборах в Венгрии

CentralAsia (CA) - Уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 13 апреля опубликовал в фейсбуке видеообращение после поражения своей партии «Фидес» на выборах в парламент Венгрии. Его слова приводит издание 444.hu.

Орбан заявил, что на выборах, прошедших 12 апреля, кандидатов «Фидес» и Христианско-демократической народной партии поддержали более 2,25 миллиона избирателей.

«В 2014 году при поддержке такого же числа избирателей мы одержали грандиозную победу на выборах. Вчера этого хватило лишь для достойного выступления и поражения», - сказал он.

Орбан отметил, что «Фидес» — «самое сплоченное политическое сообщество Венгрии», и партия продолжит «верно служить венгерскому народу», как делала это на протяжении десятилетий. «Наш план — совместно с нашими избирателями защитить завоевания национального лагеря», - добавил он, не приведя подробностей.

Свое обращение Орбан завершил призывом к венграм:

«В ближайшие недели мы реорганизуемся, посетим все избирательные округа, соберем наших волонтеров, активистов, депутатов и кандидатов, а 28 апреля проведем заседание общенационального совета. Сегодня работа началась. Вперед, Венгрия! Вперед, венгры!».

Это первое видеообращение Орбана, опубликованное в фейсбуке после поражения на парламентских выборах. Накануне вечером Орбан выступил с короткой речью, в которой признал поражение своей партии. После этого, как отмечает Bloomberg, Орбан перестал обновлять свою страницу в фейсбуке, хотя до этого размещал по несколько записей в день.

По последним данным национального избирательного офиса Венгрии, партия Орбана получает 56 мандатов в 199-местном парламенте. Победителем выборов стала партия «Тиса» оппозиционера Петера Мадьяра, которая получила 136 мест, это конституционное большинство в парламенте.