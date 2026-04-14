Из-за конфликта на Ближнем Востоке более 30 млн человек могут оказаться за чертой бедности, – ООН

CentralAsia (CA) - Около 32 млн человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за экономических последствий и эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, говорится в докладе опубликованном Программой развития ООН.

Продолжающийся военный конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу десятки миллионов людей в 162 странах. В особой зоне риска страны Персидского залива, Азии, Африки и малые островные государства. Как отмечают в ПРООН, несмотря на временное перемирие, последствия военного конфликта переходят из «острой» фазы в «затяжную». Чем дольше сохраняется эта стадия, тем выше риск ускоренного роста бедности в уязвимых странах – в худшем случае ещё около 32 млн человек могут оказаться за чертой бедности.

Несмотря на то что основной удар приходится на страны, напрямую вовлечённые в конфликт, и государства, зависящие от импорта энергоресурсов, в ПРООН отмечают значительный долгосрочный ущерб для более бедных стран, даже удалённых от зоны боевых действий.

«Война – это развитие в обратную сторону. Конфликт может за недели разрушить то, что страны создавали годами. Наш анализ показывает, что последствия эскалации на Ближнем Востоке не ограничиваются непосредственно затронутыми странами – они непропорционально сильно бьют по тем, у кого меньше всего возможностей справиться с ростом цен на энергию и продовольствие. Они вынуждены выбирать между стабилизацией цен на сегодня и финансированием здравоохранения, образования и рабочих мест на завтра. Это недопустимо и его можно избежать. Ранние меры имеют решающее значение», – заявил администратор ПРООН и заместитель генерального секретаря ООН Александр Де Кро.

Чтобы смягчить последствия конфликта организация, в зависимости от сценария, предлагает некоторые меры: в первую очередь рекомендуют рассмотреть адресные и временные денежные выплаты для поддержки малообеспеченных и уязвимых семей. На эти цели может потребоваться до 6 млрд долларов. Также в ПРООН рекомендуют предоставлять временные или адресные субсидии, а также ваучеры на базовое потребление электроэнергии и газа для приготовления пищи.

При этом в докладе предостерегают от всеобщих энергетических субсидий (меры, которые удерживают цены для потребителей ниже рыночных), которые часто применяются в развивающихся странах – они преимущественно выгодны более обеспеченным слоям населения и финансово неустойчивы в долгосрочной перспективе.