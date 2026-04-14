В Узбекистане чиновников обяжут возвращать незаконные штрафы с процентами

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 апреля ознакомился с пакетом предложений по либерализации системы финансовых штрафов для бизнеса. Новые меры направлены на снижение бюрократического давления, усиление судебного контроля и создание прозрачных механизмов взаимодействия между государственными органами и предпринимателями.

Главным нововведением станет внедрение с 1 октября текущего года единого порядка стимулирования добровольной уплаты штрафов. Теперь, если предприниматель оплатит 50 процентов от суммы штрафа в течение месяца после получения решения, он будет полностью освобожден от уплаты оставшейся части. Кроме того, вводится возможность рассрочки: штраф можно будет погашать равными долями в течение шести месяцев. При внесении первой шестой части суммы в течение месяца режим рассрочки активируется автоматически.

Особое внимание уделено защите прав предпринимателей в суде. Предложен механизм, согласно которому в случае отмены штрафа судом взысканные средства должны быть возвращены владельцу в течение 15 дней. При нарушении этого срока за каждый день просрочки будут начисляться проценты по основной ставке Центрального банка. Это решение призвано повысить ответственность должностных лиц и гарантировать справедливость правоприменительной практики.

Цифровизация процессов станет ключевым инструментом прозрачности. В системе «Единый государственный контроль», которую ведет Бизнес-омбудсман, появится электронный реестр штрафов. Каждое постановление уполномоченного органа должно быть внесено в эту базу и подтверждено электронной цифровой подписью. Документы, не прошедшие регистрацию в системе, будут признаваться недействительными, а взыскание средств по ним станет невозможным.

Для удобства бизнеса будет создано мобильное приложение с возможностью онлайн-оплаты и обжалования решений через личный кабинет. Подача жалобы будет автоматически приостанавливать исполнение постановления о штрафе до завершения разбирательства. Глава государства подчеркнул, что создание четкого и справедливого правового механизма является приоритетной задачей для развития предпринимательской среды в стране.