В Казахстане меняют правила сдачи на водительские права: количество попыток сдачи станет неограниченным

CentralAsia (KZ) - В Казахстане планируют изменить процедуру сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщается на сайте премьер-министра РК.

На совещании в правительстве утвердили новые меры, направленные на повышение объективности и прозрачности процесса получения водительских прав, удобства для граждан, исключение коррупционных рисков и повышение качества подготовки водителей.

Основные нововведения:

Граждане смогут сдавать экзамен на получение водительского удостоверения неограниченное количество раз на платной основе, соблюдая интервал не менее 10 календарных дней между попытками. В настоящее время гражданам предоставляют три бесплатные попытки: две – с интервалом в один день, третья – через 30 дней. После этих попыток нужно было повторно проходить обучение, что в отдельных случаях подталкивало граждан к незаконным способам получения прав. В правительстве считают, что новая норма позволит сделать процедуру более доступной, исключить излишние ограничения и снизить риски коррупционных проявлений.

Запуск пилотного проекта на базе филиала в Астане Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК. Планируется апробация технологий обеспечения академической честности с последующим масштабированием на всю систему сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав. Параллельно центр тестирования проведёт комплексные психометрические исследования тестов теоретического экзамена, чтобы подтвердить их пригодность для достоверной оценки знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного управления автомобилем.

Активное применение технологий ИИ: технологии дополненной реальности (AR) – при приёме теоретических экзаменов и компьютерного зрения (Computer Vision) – для автоматизированного контроля процесса сдачи практического экзамена. Эти меры позволят минимизировать возможность использования запрещённых технических средств и зафиксировать нарушения.

Включение цифровых решений, связанных с получением водительского удостоверения, в перечень критически важных объектов информатизации. Это позволит усилить ответственность за нарушения и несанкционированное вмешательство вплоть до уголовной.

Введение норм об административной ответственности. Ответственность будет предусмотрена как для услугополучателей, так и для лиц, содействующих незаконному получению водительских удостоверений. Такие меры будут применяться при выявлении нарушений на экзаменах: при использовании запрещённых устройств, микронаушников, микрокамер, а также передающих и принимающих устройств связи. Также предусматривается возможность дисквалификации от сдачи теоретических экзаменов сроком на один год.

Ужесточение требований к деятельности автошкол. При оценке их работы будут учитываться качество подготовки водителей и обратная связь от граждан. Также планируется введение лицензирования их деятельности. Если качество подготовки водителей будет низким, предусмотрен полный отзыв лицензии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

