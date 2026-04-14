Узбекистан и Казахстан в сентябре планируют открыть КПП «Гишткуприк» («Жибек Жолы»)

CentralAsia (KZ) - Власти Узбекистана и Казахстана планируют открыть пункт пропуска «Жибек Жолы» («Гишткуприк» на узбекистанской стороне) в сентябре этого года. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

По его словам, основное внимание сейчас уделяется развитию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.

«Сейчас основная работа связана с расширением автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска между нашими странами. В частности, в сентябре текущего года будет запущен пункт пропуска «Жибек жолы». Его пропускная способность составит 70 тысяч человек (ранее — 30 тысяч) и более 2000 легковых автомобилей в сутки», — сообщил вице-премьер.

КПП, известный как «Черняевка», 5 февраля 2025 года был закрыт на капитальное строительство и реконструкцию в феврале на четыре месяца, однако этот срок несколько раз переносили. В целом, реконструкция здесь идёт с 2022 года.

На время ремонта для пешеходов, грузового транспорта и железнодорожного сообщения определены альтернативные маршруты.

Также Узбекистан и Казахстан планируют завершить строительство новой железной линии «Дарбаза — Мактаарал».

«В этом году мы завершим строительство железной дороги «Дарбаза — Мактаарал», которая добавит к товарообороту дополнительно 20 миллионов тонн грузов. Соответственно, станция «Мактаарал — Сырдарья» начнёт работать на полную мощность», — отметил Жумангарин.

Строительство новой железной дороги началось в конце ноября 2023 года. Тогда сообщалось, что протяжённость железнодорожной линии Дарбаза — Мактаарал составит 152 км.

В Казахстане сообщали, что этот проект стоимостью 545 млн долларов позволит переориентировать грузы с существующего участка «Сарыагаш-Ташкент», снизить нагрузку на станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана.

Кроме того, на базе этой инфраструктуры также продолжается строительство Международного центра промышленной кооперации (МЦПК), который станет хабом для совместных производственных проектов.

Напомним, 11 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Бухаре. Стороны договорились совместно продвигать проект «Чистый воздух» на приграничных территориях, а также работать над рациональным использованием воды. Страны намерены вместе модернизировать пограничную инфраструктуру для эффективного выхода на внешние рынки.

