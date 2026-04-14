Иран потребовал выплаты компенсаций от пяти арабских стран
Амир Саид Иравани
CentralAsia (CA) -  Иран требует выплаты компенсаций от Бахрейна, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии «за соучастие в войне» США и Израиля. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, передает Tasnim.

«Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий»,- сказал дипломат.

По словам Иравани, перечисленные страны нарушили свои обязательства перед Ираном, став соучастниками конфликта на стороне Вашингтона и Тель-Авива.

В марте постпред Ирана направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором обвинил несколько ближневосточных стран в том, что они позволили использовать свои территории для американских атак по Ирану. Иравани также заявлял, что Тегеран считает Украину соучастницей боевых действий из-за отправки украинских специалистов по БПЛА на Ближний Восток.

