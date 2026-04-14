Добыча нефти в Казахстане в первом квартале снизилась почти на 20%

CentralAsia (KZ) - За первый квартал 2026 года в Казахстане добыто почти на 20% меньше нефти, чем было запланировано – 19,7 млн тонн, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает «Власть.кз».

«За отчетный период объем добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 млн тонн, или 80,2% к аналогичному периоду прошлого года», - сказал Аккенженов, отметив, что ведутся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти.

Экспорта нефти за три месяца составил 15,3 млн тонн, или 78,5% к аналогичному периоду 2025 года. В целом же в 2026 году планируется экспортировать 76 млн тонн нефти.

Объем производства нефтепродуктов составил 3,67 млн тонн, или 98,9% к аналогичном периоду 2025 года. Прогноз на 2026 год – 15,49 млн тонн.

Вместе с тем «принимаются меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн», сообщил глава Минэнерго. Также ведутся работы по расширению Павлодарского нефтехимического завода с 5,5 млн до 9 млн тонн, Шымкентского НПЗ с 6 млн до 12 млн тонн и Атырауского НПЗ с 5,5 млн до 6,7 млн тонн.

