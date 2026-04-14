Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля, - Associated Press

CentralAsia (CA) - США и Иран обсуждают проведение второго раунда переговоров, направленных на достижение соглашения по урегулированию иранского конфликта. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным собеседников агентства, точные место и время встречи пока не определены, однако переговоры могут состояться в четверг, 16 апреля. В качестве возможной площадки вновь рассматривается столица Пакистана — Исламабад. Также среди вариантов упоминается Женева.

«По словам дипломата и представителей США, пока неясно, будет ли на встрече присутствовать делегация такого же уровня», – пишет AP.

Ранее журналист издания The Atlantic Араш Азизи сообщил со ссылкой на источник в Тегеране, что следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США может пройти в Исламабаде 16 апреля.

Предыдущие переговоры прошли 11 апреля в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую – вице-президент США Джей Ди Вэнс.

12 апреля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что переговоры Тегерана и Вашингтона завершились безрезультатно, хотя стороны смогли согласовать ряд позиций. Но разногласия сохраняются по двум–трем ключевым вопросам.

По данным Financial Times, переговоры зашли в тупик из-за спора о контроле над Ормузским проливом. Тегеран отвергает предложение США о совместном управлении, настаивая на полном суверенитете и введении платы за проход судов.

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении блокировать все суда, которые попытаются войти и выйти из Ормузского пролива. 13 апреля The Wall Street Journal сообщала, что военную блокаду пролива обеспечивают более 15 американских военных кораблей.