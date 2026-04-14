США предложили Ирану приостановить ядерную деятельность на 20 лет. Тегеран настаивал на сроке в пять лет, - The New York Times

Иранский ядерный объект в Исфахане в 2005 году,

CentralAsia (CA) - США предлагали Ирану не полный запрет ядерной деятельности, а 20-летнюю «приостановку» работ, которая позволяла бы Тегерану не отказываться навсегда от права на обогащение, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Однако Иран, по данным собеседников NYT, настаивал на более коротком сроке в пять лет. Похожее предложение обсуждалось на переговорах США и Ирана в феврале в Женеве, и стало одним из факторов, после которых Трамп решил перейти к военному сценарию, пишет NYT.

В нынешних переговорах, кроме этого, остаются и другие ключевые разногласия: свободный проход судов через Ормузский пролив и прекращение поддержки Ираном своих прокси — таких, как ХАМАС и «Хезболла». Однако главным камнем преткновения остается вопрос отказа Ирана от ядерной программы, демонтаж инфраструктуры и вывоз запасов топлива.

Глава американской делегации, вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявил, что в Пакистане прошли «неплохие переговоры», и теперь «мяч на стороне Тегерана». «Главный вопрос — проявит ли Иран достаточную гибкость», — сказал он, добавив, что пока Тегеран проявил «недостаточную».

Сам Трамп в своих соцсетях раскритиковал газету The New York Times (не указывая, по какому поводу). «Для тех, кто все еще читает провальную The New York Times: несмотря на то, что Иран был полностью уничтожен — в военном и ином смысле — можно подумать, будто он на самом деле побеждает или, по крайней мере, чувствует себя вполне неплохо. Но это неправда, и The New York Times это знает — это фейковые новости», — написал он.

Переговоры США и Ирана прошли 11–12 апреля в Исламабаде. С американской стороны на них были вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. С иранской стороны прилетела делегация численностью около 70 человек. Переговоры закончились без результата. После этого Трамп объявил, что США будут блокировать иранские порты. Иран, в свою очередь, продолжает блокировать Ормузский пролив — один из главных маршрутов поставок нефти, через который до войны проходила пятая часть всего морского экспорта.