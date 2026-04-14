Ближний Восток снова толкает Brent вверх, - СМИ

CentralAsia (CA) - Мировые рынки начали неделю с тревожного сигнала: нефть марки Brent резко подорожала, достигнув отметки $98,35 за баррель.

Как пишет DKNews.kz, причина — очередной виток напряженности на Ближнем Востоке, который может перерасти в куда более серьезный кризис.

Политика снова двигает рынок

Катализатором роста стало заявление Дональд Трамп о возможной блокаде Ормузского пролива — одного из важнейших нефтяных маршрутов в мире. По его словам, США готовы пойти на этот шаг после провала переговоров с Иран.

Переговоры, проходившие в Пакистан, завершились безрезультатно. Вашингтон обвинил Тегеран в отказе свернуть ядерную программу. В ответ, по сообщениям, Иран выдвинул жесткие и во многом неприемлемые условия: контроль над Ормузским проливом, военные компенсации, региональное перемирие с участием Ливан и доступ к замороженным активам.

Почему Ормузский пролив так важен

Ормузский пролив — это узкая водная артерия, через которую проходит до 20% всей мировой нефти. Любая угроза его закрытия автоматически вызывает панику на рынках.

Если пролив действительно окажется под блокадой или даже частичными ограничениями, последствия будут мгновенными:

перебои поставок нефти в Азию и Европу

скачок цен на топливо по всему миру

давление на инфляцию в десятках стран

Именно поэтому даже угроза, а не реальное действие, уже толкает котировки вверх.

Рынок реагирует мгновенно

Финансовые рынки не любят неопределенность — а сейчас ее более чем достаточно. Инвесторы закладывают в цену риски, которые могут реализоваться в любой момент.

С технической точки зрения ситуация тоже выглядит напряженно:

текущий уровень: около $98 за баррель

ближайшая цель: $102

в случае эскалации — возможен рывок к $109

Фактически, нефть снова начинает торговаться не столько на фундаментальных показателях, сколько на геополитике.

Это уже было — и может повториться

История показывает: каждый раз, когда напряжение в районе Персидского залива усиливается, нефть дорожает. Причина проста — рынок боится дефицита.

Но есть важный нюанс: если раньше подобные кризисы быстро сходили на нет, то сейчас ситуация выглядит более сложной. Конфликт затрагивает сразу несколько стран, а требования сторон становятся жестче.

Сценариев развития несколько:

Деэскалация — переговоры возобновятся, и цены откатятся

Затяжное напряжение — нефть закрепится выше $100

Реальный конфликт или блокада — резкий скачок цен, вплоть до новых максимумов

Пока рынок живет ожиданием. Но ясно одно: Ближний Восток снова стал главным фактором, определяющим цену нефти.

И, судя по динамике, это только начало.