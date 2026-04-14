Правительство Германии ассигнует $1,9 млрд, чтобы сдержать рост цен на топливо

CentralAsia (CA) -  Правящая коалиция Германии объявила о ‌временном снижении акцизов на бензин и дизельное топливо, ​чтобы ​ограничить рост ​цен на фоне ⁠подорожания ‌нефти из-за ‌войны в Иране, передает Reuters.

На эту меру ​будет направлено ‌1,6 миллиарда евро ($1,9 миллиарда), ​что позволит снизить ‌налог на дизельное топливо и бензин на 0,17 ​евро ​за ‌литр сроком на ​два месяца, сообщили в понедельник консервативная партия ХДС и ее коалиционный партнер - левоцентристская СДПГ.

 

