Гурбангулы Бердымухамедов впервые прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

CentralAsia (TM) - В рамках визита в Австрию, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ответил на несколько вопросов туркменских СМИ относительно конфликта на Ближнем Востоке. Отмечено, что это было сделано после встречи с гендиректором МАГАТЭ.

Как пишет госинформагентство ТДХ, он «изложил свои мысли и взгляды о сложившейся в последнее время ситуации на близлежащих к региону территориях».

— Как известно, ситуация на Ближнем Востоке, который является соседним регионом для Туркменистана, остаётся крайне сложной. Кроме того, не исключается вероятность усиления напряжённости вплоть до применения оружия массового поражения. Какими могут быть последствия такой ситуации?

– Развитие нынешней ситуации вызывает серьёзную обеспокоенность, так как регион Ближнего Востока географически соприкасается с Туркменистаном. В данной связи происходящие там события могут оказать негативное влияние на соседние страны и весь регион в целом.

Туркменистан – нейтральное государство. Наша позиция основывается на разрешении конфликтных ситуаций и споров мирными, политико-дипломатическими средствами.

Страна выступает за снижение военной активности и исключение применения силовых методов как инструмента внешней политики. В первую очередь это касается оружия массового поражения. Хочу заявить, что Туркменистан категорически выступает за запрет оружия массового поражения.

— Стало известно, что в ходе нынешнего ближневосточного конфликта военные удары были нанесены и по территориям Каспийского региона. Какова Ваша и в целом позиция Туркменистана по этой ситуации?

— Более 30 лет Туркменистан совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Россией выстраивал каспийское сотрудничество. В результате в 2018 году всеми прибрежными странами был подписан основной документ – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Там изложено, что на Каспийское море запрещены размещение вооруженных сил или любая военная активность государств, не являющихся прибрежными. Это определение выступает основополагающим фактором региональной безопасности.

Поэтому естественно, что Туркменистан обеспокоен нанесением военных ударов по территории сопредельного прикаспийского государства. Наша страна полностью отвергает подобные действия. Военные действия в Каспийском регионе абсолютно недопустимы.

В данной связи Туркменистан, после внимательного рассмотрения предложенного недавно проекта Совместного заявления прикаспийских государств, примет решение о его поддержке.

В этом проекте отмечается, что распространение вооружённого конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион будет означать рост эскалации и несёт угрозу региональной безопасности. Этот документ выражает наши принципиальные взгляды, а также наше мнение о неприемлемости расширения масштабов конфликта.