В Турции бывший ученик устроил стрельбу в лицее, пострадали 18 человек

CentralAsia (CA) - В Турции произошло вооруженное нападение на лицей в провинции Шанлыурфа. Инцидент случился в профессионально-техническом лицее им. Ахмета Коюнджу в районе Сиверек, сообщает издание Sabah.

По данным СМИ, ученик вошел в здание школы с дробовиком и открыл стрельбу. Как сообщает Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Хасана Шилдыака, нападавший – бывший ученик школы, 2007 года рождения. Он покончил с собой.

В результате нападения пострадали 18 человек, среди них 12 учеников, 2 учителя и 2 гражданских лица. Пострадавшие были доставлены в больницы.