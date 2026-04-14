В Узбекистане с начала года выявлено 80 организованных преступных групп

CentralAsia (UZ) - В первом квартале 2026 года в Узбекистане выявлено 80 организованных преступных групп. Об этом 11 апреля на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел — начальник Следственного департамента Рамазон Ашрапов, передаёт корреспондент «Газеты».

По словам замминистра, в этот период совершено в общей сложности 6211 преступлений, предотвращение которых можно было предотвратить, что на 596 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждено 4080 уголовных дел. В результате у преступных групп и отдельных лиц изъято 872 кг наркотиков, 33 кг синтетических веществ и более 296 тысяч сильнодействующих препаратов», — отметил он.

Рамазон Ашрапов отметил, что в рамках широкомасштабных оперативных мероприятий задержаны 80 организованных групп и 211 лиц, входивших в их состав.

По его словам, за три месяца выявлено 1076 коррупционных и экономических преступлений, в результате которых причинён ущерб на сумму 199,56 млрд сумов.

Как данным МВД, более 18 тысяч преступлений совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 97% случаев они связаны с завладением деньгами граждан через электронные платёжные системы.

Согласно анализу, киберпреступления совершались следующими способами:

8783 случая (48%) — получение подтверждающего секретного кода через фишинговые ссылки, рассылаемые в социальных сетях;

3635 случаев (20%) — переводы средств под влиянием обмана через социальные сети и веб-ресурсы;

2624 случая (14,3%) — через поддельные онлайн-финансовые биржи;

197 случаев (1%) — путём получения номера карты и секретных кодов через телефонные звонки;

2843 случая (16,7%) — иные способы.

«Кроме того, за три месяца в ходе служебной деятельности оперативных подразделений задержано 2193 лица, скрывавшихся от следствия и суда. Найден 171 пропавший без вести и возвращён в семьи», — сообщил Рамазон Ашрапов.

По его словам, в первом квартале в 7309 махаллях, то есть в 81% махаллей страны, не произошло преступлений. При этом 1497 махаллей (16,6%), где зафиксированы преступления, отнесены к «жёлтой» категории, 186 (2,1%) — к «красной».

В марте «Газета» сообщала, что за два месяца с начала года были выявлены 45 организованных преступных групп.