Трамп: новый раунд переговоров с Ираном может пройти в ближайшие два дня

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие два дня в Пакистане могут состояться переговоры с Ираном. По его словам, благодаря посредническим усилиям пакистанской стороны шансы на проведение встречи именно в этой стране выше.

«Вам действительно следует остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня что-то может произойти, и мы склоняемся к тому, чтобы отправиться туда»,- сказал Дональд Трамп в телефонном интервью New York Post. «Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал отлично справляется со своей работой»,- добавил он.

Под «фельдмаршалом» президент США имел в виду начальника пакистанской армии Асим Мунира — одного из самых влиятельных военных лидеров Пакистана. Как писали СМИ, перед прекращением огня именно он вел переговоры с Ираном и США, обсуждая условия прекращения боевых действий. «Он потрясающий, поэтому вероятность того, что мы туда вернемся, выше»,- сказал Дональд Трамп.

По данным источников телекомпании CNN, во втором раунде консультаций с Тегераном снова примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые в выходные вели переговоры с иранскими официальными лицами в Исламабаде.

Последняя встреча делегаций Ирана и США состоялась 11 апреля в Исламабаде. Стороны не смогли достичь соглашения по ядерной сделке и договориться о правилах судоходства в Ормузском проливе. После этого США объявили о блокировке морского коридора. Источники Reuters сообщали, что переговоры могут возобновиться в Пакистане на этой неделе.