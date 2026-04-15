Годовалый мальчик из Бутана, Лазан Пема Дродхул, прибыл в Улан-Батор, преодолев 6700 км

CentralAsia (MNG) -

Мальчик из Бутана, Лазан Пема Дродхул, и его мать только что прибыли в международный аэропорт имени Чингисхана после путешествия длиной в 6700 км (4100 миль) через Паро, Бангкок, Гонконг и Улан-Батор, — пишет MiddleAsianNews.

Будущее маленького мальчика из Бутана теперь в руках монгольских врачей.

Таким образом, сегодня утром лучшие монгольские кардиохирурги начнут подготовку к операции по исправлению тяжелого порока сердца у этого мальчика.

Так годовалый мальчик из Бутана, Лазан Пема Дродхул, вместе со своей матерью проделал такой долгий путь, чтобы пройти операцию по исправлению тяжелого врожденного порока сердца. Все расходы покрываются монгольскими врачами, в том числе и врачами из проекта «Бундан».

В рамках проекта «Сердце никогда не забудется», осуществляемого в сотрудничестве между неправительственной организацией «Бундан» и Швейцарским агентством развития сотрудничества в Монголии, в общей сложности 10 детей из Бутана выздоровели после перенесенной операции на сердце.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения