В США прошли первые за 33 года переговоры между Израилем и Ливаном. Стороны выразили готовность к прямому диалогу

CentralAsia (CA) - В Вашингтоне начались переговоры между представителями Израиля и Ливана, сообщает The Times of Israel. Это первые с 1993 года прямые переговоры между странами, отмечает «Би-би-си»

Встреча послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде — личный контакт самого высокого уровня между представителями этих стран за всю историю отношений.

По итогам встречи между представителями Израиля и Ливана стороны сделали шаги в направлении запуска прямых переговоров на тему мирного урегулирования. Место и время для них должны быть согласованы позже. О таких результатах встречи сообщил Госдепартамент США во вторник, 14 апреля.

Саму встречу послов Израиля и Ливана в США американская сторона назвала «исторической вехой». Вашингтон заверил также, что готов оказать обеим странам поддержку в случае дальнейших переговоров, и выразил надежду, что эти переговоры позволят заключить «всеобъемлющее мирное соглашение».

«Соединенные Штаты выразили поддержку права Израиля защищаться от продолжающихся атак «Хезболлах», - говорится в пресс-релизе Госдепа. - Соединенные Штаты подтвердили, что любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между правительствами двух стран при посредничестве Соединенных Штатов, а не в рамках какого-либо отдельного переговорного процесса. Соединенные Штаты подчеркнули, что эти переговоры могут открыть путь к оказанию значительной помощи в восстановлении Ливана и его экономическом возрождении, а также расширить инвестиционные возможности для обеих стран».

Посол Ливана в США о содержании переговоров

Переговоры, продлившиеся два часа, прошли в трехстороннем формате с участием госсекретаря США Марко Рубио, советника Госдепа Майкла Нидхэма, посла США в Ливане Мишеля Иссы, посла Израиля в США Йехиэля Лейтера и посла Ливана в США Нады Хамаде Моавад.

Последняя заявила по итогам переговоров в эфире ливанского телеканала MTV, что на встрече она призвала согласовать прекращение огня, возвращение в свои дома людей, вынужденных покинуть их из-за боевых действий, а также договориться о конкретных шагах для разрешения глубокого гуманитарного кризиса, от которого Ливан страдает на фоне затяжного конфликта.

Израиль о результатах переговоров с Ливаном

Что касается Израиля, то, как следует из сообщения Госдепа США, он «поддержал идею разоружения всех негосударственных, террористических группировок и ликвидации всей террористической инфраструктуры в Ливане, а также выразил приверженность сотрудничеству с правительством Ливана для достижения этой цели, служащей обеспечению безопасности народов обеих стран».

Между тем глава МИД Израиля Гидеон Саар, выступая на пресс-конференции, заявил, что Израиль стремится «достичь мира и нормализации отношений с ливанским государством», передает издание The Times of Israel. «Между Израилем и Ливаном нет каких-либо серьезных разногласий. Проблема заключается в «Хезболлах», - цитируют журналисты главу израильской дипломатии.

Как отмечается в публикации, радикальное шиитское движение «Хезболлах» выступило против мирных переговоров между Израилем и Ливаном.

США и Израиль с 28 февраля наносили по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. Тегеран в ответ атаковал соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов.

В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Это перемирие не распространялось на удары Израиля по союзнику Ирана «Хезболлах» в Ливане. По оценкам Бейрута, в результате израильских ударов по позициям боевиков 8 апреля погибли 350 человек, более 1000 получили ранения.

9 апреля на сайте правительства Израиля было обнародовано сообщение о том, что Биньямин Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлах» и установлении мирных отношений между странами.