Фонд Nippon Foundation предоставляет полные стипендии сельским студентам в Монголии

слева: Йохея Сасакава и Хүрэлсүх Ухнаа

CentralAsia (MNG) -

13 апреля 2026 года президент Хүрэлсүх Ухнаа принял Йохэя Сасакаву, почетного председателя Фонда Nippon Foundation.

Президент выразил признательность за проекты и программы Фонда в области образования, развития человеческих ресурсов, традиционной медицины и научных исследований, отметив их важный вклад в устойчивое и инклюзивное социально-экономическое развитие Монголии, — сообщает MiddleAsianNews.

Он также приветствовал прогресс стипендиальной программы, которая позволяет 1000 студентам из сельских районов учиться на полных стипендиях в Государственном университете Монголии, Монгольском национальном университете медицинских наук, Монгольском университете естественных наук и Монгольском университете науки и технологий, отметив, что первые 100 студентов успешно обучаются.

Президент подчеркнул, что стипендиальная программа внесет ценный вклад в подготовку кадров, необходимых для реализации национальных инициатив, таких как «Миллиарды деревьев», «Продовольственное снабжение и безопасность» и «Здоровая Монголия».

Программа предоставления полных стипендий 1000 студентам монгольских университетов была согласована во время государственного визита президента Хүрэлсүха в Японию в 2022 году. В соответствии с этим, в 2025 году Администрация президента и фонд Nippon Foundation подписали меморандум о взаимопонимании по реализации «Японо-монгольской стипендиальной программы Сасакава».

В рамках программы студенты будут обучаться по таким направлениям, как экология, лесное хозяйство, клиническая медицина, общественное здравоохранение, питание, животноводство, агрономия, защита растений, производство продуктов питания, снабжение и безопасность пищевых продуктов, биотехнология, микробиология и инженерия. После окончания обучения они будут работать в своих регионах в течение трех лет. Программа рассчитана на 12 лет и финансируется за счет грантов на сумму более $5 млн.

Фонд Nippon Foundation также планирует реализовать в Японии краткосрочную программу обучения для молодых сотрудников администрации президента и Министерства иностранных дел.

слева: Юдзи Мори и Хүрэлсүх Ухнаа

Президент Хүрэлсүх наградил Йохея Сасакаву орденом Красного Знамени Труда, а Юдзи Мори, специального советника Фонда, орденом Полярной Звезды.

Nippon Foundation — это некоммерческая организация, которая на протяжении десятилетий активно работает в Монголии в сферах здравоохранения, образования и гуманитарной деятельности. Фонд официально начал свою деятельность в Монголии в 2004 году. Первым крупным проектом фонда в Монголии стал проект «Семейный аптечка», направленный на оказание первичной медицинской помощи сельским скотоводам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения