Поддерживается изменение названий мест и водоемов, указанных на русском, казахском и тувинском языках

CentralAsia (MNG) -

Постоянный комитет парламента по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству обсудил проект резолюции о внесении изменений и дополнений в приложение к резолюции, представленное правительством 17 марта.

Выявлено нарушение, в результате которого названия некоторых мест, гор и племен были переименованы на русский, казахский и тувинский языки. Таким образом, проект резолюции предусматривает изменение 319 названий земель и водоемов в 12 сомонах аймака Баян-Өлгий, которые ранее были названы на других языках, а также установление новых традиционных названий для 47 земель.

Большинство членов Постоянного комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству сочли целесообразным обсудить законопроект.

Кроме того, правительству было поручено принять соответствующие меры по регистрации и публикации географических названий, относящихся к проекту, в Государственной единой базе данных геодезии и картографии, а также завершить полное определение всех географических названий на территории аймака Баян-Өлгий к 2026-2027 годам и пересмотреть список границ сомонов с официальными географическими названиями.

Инициаторы проекта считают, что принятие проекта резолюции будет иметь важное значение для сохранения и защиты территориальной целостности и неприкосновенности Монголии, а также для сохранения, развития и передачи будущим поколениям монгольского национального языка, культуры, наследия и обычаев путем обозначения официальных географических названий на всех типах карт, популяризации их среди населения с указанием правильных названий и внедрения их в использование.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения