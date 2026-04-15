Экспорт Монголии в первом квартале вырос на 62.3% по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - Согласно данным MiddleAsianNews, в первом квартале этого года Монголия вела торговлю со 143 странами, достигнув общего объема внешнеторгового оборота в $7.4 млрд.

Из этой суммы экспорт составил $4.9 млрд, а импорт — $2.5 млрд, что привело к торговому профициту в размере $2.4 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий товарооборот увеличился на 32.5% ($1.8 млрд), экспорт вырос на 62.3% ($1.9 млрд), а торговый профицит увеличился в 5.2 раза ($1.9 млрд).

Тем временем импорт сократился на 2.7% до $2 477.3 млн, что обусловлено снижением закупок транспортных средств и запасных частей (-35.3%) и машин, оборудования и электроприборов (-8.4%).

Увеличение экспорта на $1.8 млрд в первом квартале было в основном обусловлено ростом поставок медной руды и концентратов (на $1.3 млрд), угля (на $453.7 млн), нерафинированного и полуфабрикатного золота (на $148.8 млн) и свинцовой руды и концентратов (на $21.5 млн).

С другой стороны, экспорт сырой нефти сократился на $16.0 млн, флюоритовой руды и концентратов — на $9.4 млн, рафинированной меди и сплавов — на $10.4 млн, а конины — на $4.6 млн.

