Плюс 4.1 млн – поголовье скота в Монголии продолжает расти
CentralAsia (MNG)
На сегодняшний день в Монголия приняла 4.1 млн новорожденных животных
По состоянию на 13 апреля 2026 года от 22.4 миллиона маточного поголовья отелились, родив 4.2 млн детенышей, из которых выжило 4.1 млн, прирост составил 98.9%.
Если рассматривать показатели отела скота по регионам, то в западном регионе этот показатель составляет 32.6%, в восточном — 20.8%, в центральном — 29.4%, а в Хангайском регионе — 31.9%.
