Плюс 4.1 млн – поголовье скота в Монголии продолжает расти

CentralAsia (MNG) -

На сегодняшний день в Монголия приняла 4.1 млн новорожденных животных

По состоянию на 13 апреля 2026 года от 22.4 миллиона маточного поголовья отелились, родив 4.2 млн ​​детенышей, из которых выжило 4.1 млн, прирост составил 98.9%.

Если рассматривать показатели отела скота по регионам, то в западном регионе этот показатель составляет 32.6%, в восточном — 20.8%, в центральном — 29.4%, а в Хангайском регионе — 31.9%.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения