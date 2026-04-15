Остров Чеджу стремится диверсифицировать туристические рынки, ориентируясь на Монголию

26 марта представители монгольских туристических агентств и связанных с ними учреждений совершили поездку по острову Чеджу.

CentralAsia (MNG) -

Чеджу активизирует усилия по диверсификации своего зарубежного туристического рынка, снижая чрезмерную зависимость от Китая с целью уменьшения зависимости от китайских туристов, на долю которых приходится около 70 процентов иностранных туристов, и одновременно ориентируясь на новые рынки, такие как Монголия, — сообщает MiddleAsianNews.

Остров Чеджу и Туристическая организация Чеджу начали активно привлекать туристов из Монголии, уделяя особое внимание не только увеличению числа посетителей, но и расширению ориентированного на проживание туризма, а также спроса на организацию деловых встреч, поощрительных поездок, конференций и выставок (MICE).

Одновременно с расширением чартерных рейсов предпринимаются усилия по освоению монгольского рынка. Количество чартерных рейсов между Чеджу и Монголией увеличилось с семи в прошлом году до девяти в этом году. В сотрудничестве с офисом Корейской туристической организации в Улан-Баторе власти Чеджу пригласили семь представителей крупных монгольских туристических агентств и образовательной туристической ассоциации для поездки с 26 по 31 марта.

Четыре монголки, в настоящее время снимающиеся в популярном монгольском телешоу на острове Чеджу

Участники посетили основные достопримечательности, включая побережье Ёнмеори, гору Санбан и пляж Чонмун Сэкдаль, а также приняли участие в практических занятиях, таких как традиционное окрашивание тканей и приготовление мандаринового варенья. Особое внимание было уделено модели «обучающего отпуска» — сочетанию обучения и отдыха, — которая исследует потенциал образовательных программ, проводимых в течение длительного периода и побуждающих участников оставаться в регионе.

В Монголии также ведется работа по продвижению местной культуры. Монгольский телеканал NTV готовит развлекательную программу о путешествиях по Чеджу, которая начнет выходить в эфир в мае. В программе примут участие популярные монгольские артисты, которые будут путешествовать по Чеджу, знакомя зрителей с его природой, кухней и возможностями для активного отдыха.

