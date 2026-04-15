Россия и Узбекистан делают ставку на мирный атом, торговлю и гуманитарные связи

CentralAsia (UZ) - Россия и Узбекистан на только прошедших переговорах премьеров Мишустина и Арипова зафиксировали рост торговли и инвестиций, сделали ставку на энергетику (прежде всего АЭС в Джизаке), промышленную кооперацию и гуманитарные связи как опору «всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества» двух стран.

Портал правительства России опубликовал тексты выступлений главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова по итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Основные тезисы Мишустина

Мишустин подчеркнул, что несмотря на «геополитическую турбулентность» экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран растёт: товарооборот в 2025 году увеличился примерно на 12,5% и приблизился к 1 трлн руб., а к 2030 году по договорённости президентов его должны «кратно» увеличить. Россия входит в число лидеров по объёму внешней торговли Узбекистана, активно работают профильные министерства, межправкомиссия и регионы двух стран.

Ключевой сферой кооперации названа энергетика: в Джизакской области уже началось строительство интегрированной атомной электростанции по российскому проекту, в марте стартовали бетонные работы, и Москва подаёт это как долгосрочный источник гарантированной энергии для экономики и соцсферы Узбекистана. Продолжаются и расширяются поставки российской нефти и газа, Россия участвует в бурении скважин и модернизации переработки и газотранспортной инфраструктуры.

Мишустин отдельно прошёлся по «портфелю» российских инвестиций: в Узбекистане реализуется около 150 проектов более чем на 4 трлн руб. в энергетике, лёгкой и химической промышленности, горнодобыче, металлургии, фармацевтике, телекоммуникациях, логистике, торговле и инфраструктуре, включая цифровые проекты. В качестве примеров он привёл запуск третьей и подготовку четвёртой медно-обогатительных фабрик на Алмалыкском ГМК, создание кластера по выпуску ж/д техники (вагоны, локомотивы, вагоны для ташкентского метро) и работу индустриальных парков «Чирчик» и «Джизак», где ожидается около 3 тыс. рабочих мест.

Отдельный блок — гуманитарное сотрудничество и образование: Мишустин напомнил о форумах, фестивалях, Днях культуры и о крупнейшей среди зарубежных стран сети филиалов российских вузов в Узбекистане (МГУ, МГИМО, МИФИ и другие), позволяющих местной молодёжи учиться по российским стандартам. Он увязал всё это с задачей укрепления сотрудничества в рамках СНГ, ЕАЭС (где Ташкент — наблюдатель), ШОС и других форматов, подчёркивая «практическую отдачу» для бизнеса и граждан.

Основные тезисы Арипова

Арипов начал с благодарности российской стороне за традиционно тёплый приём и передал приветствия от Шавката Мирзиёева Владимиру Путину и Михаилу Мишустину, после чего заявил, что узбекско-российские отношения стратегического партнёрства и союзничества «вышли на принципиально новый уровень». Он связал динамику сотрудничества с «стратегическим курсом», заданным лидерами двух стран, и описал рост интенсивности контактов правительств, ведомств и регионов: 14 регионов Узбекистана взаимодействуют более чем с 50 субъектами РФ, проведены заседания совета глав регионов и свыше 100 взаимных визитов.

По экономике Арипов дал более высокие цифры: по его данным, за пять лет двусторонний товарооборот удвоился и по итогам 2025 года превысил 13 млрд долларов, а в первые месяцы 2026‑го торговля выросла ещё на 30%. Цель — довести взаимную торговлю до 30 млрд долларов к 2030 году за счёт расширения номенклатуры и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

Арипов сообщил, что в Узбекистане действует свыше 3,2 тыс. предприятий с участием российского капитала, портфель совместных проектов оценивается почти в 44 млрд долларов, а к 2025 году было освоено около 5 млрд российских инвестиций. В разработке — кооперационные проекты в горно-металлургическом, энергетическом, химическом, аграрном, текстильном, электротехническом секторах, а также в цифровизации и искусственном интеллекте.

Он тоже упомянул о кейсах Алмалыкского ГМК и обновления подвижного состава Ташкентского метро, а также подчеркнул развитие промпарков в Ташкентской, Джизакской, Бухарской и Навоийской областях. По его словам, главная цель — сохранить текущую динамику, увеличить объёмы торговли и инвестиций и запустить значимые инфраструктурные и промышленные объекты, в том числе через участие РФ в выставке «Иннопром» в Ташкенте и на Ташкентском международном инвестиционном форуме.

В энергетике Арипов акцентировал, что первая атомная станция станет «новой страницей» и сделает Узбекистан первой страной, где на одно1 площадке одновременно появятся малая и крупная АЭС. В транспортно‑логистической сфере он отметил резкий рост перевозок и рекордную частоту авиасообщения — 367 регулярных рейсов в неделю, чего у Узбекистана нет «ни с одной другой страной».

По гуманитарному блоку Арипов перечислил культурные, туристические, научные и молодёжные обмены, взаимодействие в школьном и высшем образовании и медицине. В стране, по его словам, уже работает 15 филиалов российских вузов, в 2025 году Узбекистан посетили почти 1 млн россиян, прошли Дни культуры России и российского кино, а на осень 2026 года планируются Дни культуры Узбекистана в России как символ «глубокого взаимопонимания и уважения».

В финале он заверил, что Ташкент «твёрдо настроен» и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Россией и что министры доложат о конкретных проектах и перспективах. По итогам заседания стороны подписали совместное коммюнике, закрепив результаты и договорённости комиссии.