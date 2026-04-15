«Эрдэнэс Тавантолгой и индийская компания SAIL намерены развивать торговлю коксующимся углем

CentralAsia (MNG) -

Испольнительный директор ООО «Эрдэнэс Монгол» Даваадалай Батсуурь встретился с делегацией, возглавляемой послом Индии в Монголии Атулом Малхари Готсурве.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации проекта нефтеперерабатывающего завода, пилотной отправке образцов коксующегося угля из Монголии в Индию, повышении квалификации инженерно-технического персонала группы и подготовке будущих специалистов. Компания «Эрдэнэс Монгол» выразила готовность к тесному сотрудничеству с послом и соответствующими должностными лицами для обеспечения успешной реализации проекта нефтеперерабатывающего завода

Испольнительный директор также подчеркнул важность создания совместной рабочей группы с Индийской сталелитейной компанией (SAIL), которая выразила заинтересованность в закупке коксующегося угля у компании «Эрдэнэс Тавантолгой», для изучения решений транспортных и логистических проблем и достижения ощутимых результатов.

Индия занимает второе место в мире по производству стали, а компания SAIL является ведущим государственным производителем стали в стране. Компания ежегодно использует около 17 миллионов тонн коксующегося угля, примерно 85 процентов которого импортируется из таких стран, как США, Австралия и Индонезия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения