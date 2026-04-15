Центр исламской цивилизации в Узбекистане вошел в Книгу рекордов Гиннеса

CentralAsia (UZ) - Центр исламской цивилизации в Узбекистане официально признан крупнейшим музеем исламской цивилизации в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Торжественная церемония награждения прошла при участии официального представителя и судьи Guinness World Records — Шейды Субаши, которая подтвердила соответствие Центра всем международным стандартам.

В мероприятии также приняли участие архитекторы, проектировщики, дизайнеры и строители, внесшие значительный вклад в реализацию проекта. Награда была вручена членам Научного совета Центра.

«Каждый уголок музея и каждый представленный экспонат обладают собственной уникальностью и культурной ценностью. Очевидно, что за созданием этого пространства стоят годы масштабной, кропотливой работы. Посещение музея произвело на меня сильное впечатление — это действительно глубокий и содержательный опыт. Несмотря на то, что в рамках визита невозможно охватить абсолютно все, процесс оценки строго соответствовал установленным процедурам: мной был использован официальный логбук, в котором каждый экспонат зафиксирован и подтверждён профильными специалистами в области исламской археологии, искусства и науки.

Я искренне впечатлена уровнем проделанной работы и хотела бы выразить признательность всем, кто был причастен к реализации этого проекта. Это выдающееся достижение, результат колоссальных усилий и высокого профессионализма. Вклад каждого участника заслуживает отдельного уважения. И, говоря языком Guinness World Records, это — по-настоящему «официально потрясающе», — отметила Субаши.

Присвоение титула Guinness World Records стало не только признанием масштабов проекта, но и высокой оценкой труда сотен специалистов, учёных и экспертов, принимавших участие в его реализации. По словам директора Центра Фирдавса Абдухаликова, эта награда является заслуженным признанием авторского проекта президента страны Шавката Мирзиёева.

«Президентом созданы все необходимые условия для нашей деятельности, и сегодня наша главная цель — эффективно использовать этот потенциал для реализации масштабных научных и просветительских проектов, направленных на сохранение и популяризацию богатого культурного наследия Узбекистана, а также продвижение гуманных идей нашей священной религии ислам как религии добра, мира, просвещения и толерантности», — подчеркнул Абдухаликов.

Центр исламской цивилизации построен в столице Узбекистана рядом с комплексом Хаст-Имам. Здание выполнено в стиле средневековых архитектурных памятников, с четырьмя порталами высотой по 34 метра и центральным куполом в 65 метров. Здесь предусмотрен зал Корана, конференц-зал на 460 мест и музей, экспозиции которого охватят всю историю Узбекистана — от доисламских времен до современности. ЦИЦ призван стать площадкой для изучения наследия предков и его актуального осмысления в сотрудничестве с Международной исламской академией Узбекистана, а также с научно-просветительскими центрами по всему миру.