Монголия стремится к развитию возобновляемой энергетики и «зеленых» технологий в сотрудничестве с Южной Кореей

CentralAsia (MNG) -

По данным Министерства промышленности и минеральных ресурсов, Монголия выразила готовность к сотрудничеству с южнокорейской группой компаний Hanwha в области возобновляемой энергетики и зеленых технологий и готова поддержать инвестиции в этот сектор.

Предложение обсуждалось на встрече министра промышленности и минеральных ресурсов Дамдинняма Гонгора с представителями ООО «Эрдэнэс Монгол» и делегатами группы компаний Hanwha.

Министр Дамдинням подчеркнул цель Монголии по развитию своих промышленных и минеральных ресурсов путем перехода от добычи к переработке. Он обозначил три потенциальных направления сотрудничества: технологии переработки угля, поддержка возобновляемой энергетики и создание индустриального парка. Он сказал: «В горнодобывающих проектах будет уделяться особое внимание снижению потребления топлива за счет внедрения экологически чистых энергетических решений и электрификации оборудования. Например, горнодобывающим компаниям, входящим в состав ООО «Эрдэнэс Монгол», поручено перейти на возобновляемые источники энергии и электрифицировать свои предприятия».

Кроме того, было отмечено, что группа компаний Hanwha приглашается к участию в международном открытом тендере на проект строительства сталелитейного комплекса в сомоне Хонгор аймака Дархан-Уул.

