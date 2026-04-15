Повышение заработной платы врачей и персонала будет рассчитываться исходя из размера повышения

CentralAsia (MNG)

Премьер-министр Учрал Ням-Осор работал в районном медицинском центре Баянгол.

Он заявил, что главная цель премьер-министра — работать на благо здоровья населения. Хотя конфликт на Ближнем Востоке, рост цен на топливо и глобальный экономический кризис оказывают серьезное влияние на страну, он подчеркнул, что сектору здравоохранения необходимо уделять особое внимание.

«Именно поэтому я категорически против сокращения расходов в секторе здравоохранения на 9%. В рамках моих полномочий как премьер-министра я считаю, что настало время назначить министром здравоохранения экономиста, а не врача», — сказал он.

Он также заявил, что, будучи бывшим заместителем управляющего Банка Монголии, хочет пересмотреть всю систему оплаты труда и медицинского страхования и обеспечить ее надлежащее финансирование.

