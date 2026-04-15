США возобновили санкции против российской нефти

CentralAsia (CA) - Администрация президента Дональда Трампа не стала продлевать временное послабление санкций, которое позволяло легально продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Срок действия этой меры истёк в субботу, 11 апреля. Послабления вводились на фоне резкого обострения ситуации на энергетических рынках после начала войны на Ближнем Востоке. Перекрытие Ираном Ормузского пролива привело к сокращению мирового экспорта нефти примерно на 13 млн баррелей в сутки и скачку цен выше 100 долларов за баррель.

В этих условиях Белый дом стремился увеличить предложение сырья на глобальном рынке и временно смягчил санкционный режим в отношении России и Ирана, позволив покупателям легально приобретать уже отгруженную нефть. Краткосрочное разрешение на продажу иранской нефти истекает 19 апреля, уточняет The New York Times, однако в Министерстве финансов США уже заявили, что продлевать срок его действия не намерены.

Тем временем доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в марте 2026 года, по данным ежемесячного отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), подскочили до 19 млрд долларов — это на 9,3 млрд больше, чем в феврале, и на 4,8 млрд больше, чем в марте прошлого года.

Экспорт нефти из РФ увеличился на 0,27 млн баррелей в сутки (до 4,6 млн), нефтепродуктов — на 0,05 млн (до 2,5 млн). Общий экспорт нефти и нефтепродуктов вырос на 0,32 млн баррелей в сутки, до 7,1 млн.

Добыча нефти в России в марте увеличилась на 0,29 млн баррелей в сутки, до 8,96 млн, что, однако, на 0,61 млн ниже квоты РФ в рамках сделки ОПЕК+. Добыча жидких углеводородов в целом выросла до 10,32 млн баррелей в сутки.