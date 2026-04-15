экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трое граждан Узбекистана эвакуированы из Ирана вместе с другими иностранцами

CentralAsia (UZ) -  Россия организовала эвакуацию 632 человек из Ирана на фоне обострения ситуации в регионе. Среди вывезенных — не только россияне, но и граждане ряда стран, включая Узбекистан.

Как сообщил генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов, эвакуация проходила в условиях интенсивных бомбардировок и ракетных обстрелов. В ходе четырех вывозных рейсов удалось обеспечить безопасный выезд людей из зоны боевых действий.

В числе эвакуированных — сотрудники различных организаций, в том числе персонал АЭС «Бушер» и члены их семей. Помимо граждан России, были вывезены иностранцы: 81 гражданин Беларуси, 27 граждан Таджикистана, а также граждане Армении, Казахстана и Украины.

Отдельно отмечается, что среди эвакуированных находятся и граждане Узбекистана — всего три человека. Они также покинули Иран в составе организованных вывозных групп.

До нынешней операции несколько граждан Узбекистана, работавшие на АЭС «Бушер», уже были эвакуированы из Ирана в Москву.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com