Пыльные бури, ливни и риск селей: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий, включая дожди, пыльную мглу и понижение температуры воздуха.

По данным Агентства по гидрометеорологии страны, 16 апреля в отдельных районах республиканского подчинения и в предгорных районах Хатлонской области ожидаются осадки, местами сильные.

В горных районах на высоте свыше 2500 метров дожди перейдут в снег. Уже 15 апреля в долинных и предгорных районах ожидается снижение дневной температуры воздуха на 8–10 градусов. Это связано с поступлением взвешенных частиц, вызывающих пыльную мглу.

Кроме того, в ряде районов прогнозируется усиление западного ветра до 15–20 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что 15 и 16 апреля на территорию республики будут поступать пыльные массы с юго-запада и северо-запада. В этот период в южных городах и районах Хатлонской области, районах республиканского подчинения и Душанбе ожидается ухудшение качества воздуха. 1

7 и 18 апреля повышенная концентрация пыли сохранится уже в северных и центральных районах Согдийской области. В атмосфере возрастёт содержание взвешенных частиц, включая РМ-10 и РМ-2,5.

С 16 по 18 апреля в предгорных и горных районах республиканского подчинения, Хатлонской области, а также местами на западе Горно-Бадахшанской автономной области прогнозируются селевые явления локального характера, связанные с выпадением осадков.

Также 16 и 17 апреля ожидается повышение уровня воды в реках Вахш, Яхсу и Кызылсу (южная), а также в реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта. Жителям страны рекомендуется соблюдать меры предосторожности в условиях неблагоприятной погодной обстановки.

