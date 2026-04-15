экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев назначил командующего войсками регионального командования «Запад»
CentralAsia (KZ) -  Нурлана Карибаева назначили командующим войсками регионального командования «Запад». Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

С февраля 2024 года пост занимал Бауыржан Артыков. 30 марта президент освободил его от должности.

Нурлан Карибаев родился в 1978 году в Кызылорде. Окончил академию Вооружённых сил Казахстана по специальности «командная тактика мотострелковых войск», Национальный университет обороны по направлению «военное и административное управление» и Военную академию России.

В Вооружённых силах Казахстана прошёл путь от командира мотострелкового взвода до командира воинских частей в различных гарнизонах. До назначения занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками регионального командования «Юг». 

Награждён медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и орденом «Айбын» ІІ степени

 

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com