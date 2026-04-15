Токаев назначил командующего войсками регионального командования «Запад»

Нурлан Карибаев

CentralAsia (KZ) - Нурлана Карибаева назначили командующим войсками регионального командования «Запад». Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.

С февраля 2024 года пост занимал Бауыржан Артыков. 30 марта президент освободил его от должности.

Нурлан Карибаев родился в 1978 году в Кызылорде. Окончил академию Вооружённых сил Казахстана по специальности «командная тактика мотострелковых войск», Национальный университет обороны по направлению «военное и административное управление» и Военную академию России.

В Вооружённых силах Казахстана прошёл путь от командира мотострелкового взвода до командира воинских частей в различных гарнизонах. До назначения занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками регионального командования «Юг».

Награждён медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и орденом «Айбын» ІІ степени

