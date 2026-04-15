экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Морозы до -18 - Казахстан накроет резкое похолодание

CentralAsia (KZ) -  С 16 по 18 апреля в Казахстане под влиянием циклона, смещающегося с запада на восток, ожидаются осадки, временами сильные (дождь, снег), а к концу периода северные, восточные и центральные регионы республики окажутся под влиянием северного антициклона, с которым прогнозируется похолодание, сообщает «Казгидромет».

Также по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны – гололед.

С 16 апреля на севере Казахстана ночью похолодает до -1-8°С, днем до +1+8°С, а к 18 апреля на востоке температура воздуха понизится ночью до -2-18°С, днем до 0+13°С. На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com