Морозы до -18 - Казахстан накроет резкое похолодание

CentralAsia (KZ) - С 16 по 18 апреля в Казахстане под влиянием циклона, смещающегося с запада на восток, ожидаются осадки, временами сильные (дождь, снег), а к концу периода северные, восточные и центральные регионы республики окажутся под влиянием северного антициклона, с которым прогнозируется похолодание, сообщает «Казгидромет».

Также по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны – гололед.

С 16 апреля на севере Казахстана ночью похолодает до -1-8°С, днем до +1+8°С, а к 18 апреля на востоке температура воздуха понизится ночью до -2-18°С, днем до 0+13°С. На остальной территории значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

