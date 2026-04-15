США заявили о полной блокаде Ормузского пролива

CentralAsia (CA) - США в полной мере ввели блокаду иранских портов, международная морская торговля, которая обеспечивает около 90% экономики Исламской Республики, «полностью» перекрыта. Об этом заявило центральное командование США (CENTCOM).

«Блокада иранских портов полностью выполнена. <...> Американские войска полностью остановили морскую торговлю с Ираном и из Ирана», — заявил командующий CENTCOM Брэд Купер.

В течение первых 24 часов ни одному судну не удалось прорвать американскую блокаду, сообщило командование. Там отметили, что шести торговым судам было приказано вернуться в иранский порт в Оманском заливе.

CNBC со ссылкой на данные морской разведывательной компании Windward, в свою очередь, отмечает, что по меньшей мере два судна пересекли Ормузский пролив в первый день действия американской блокады. Одно из них — танкер Rich Starry, принадлежащий китайской компании и находящийся под санкциями США, отметили аналитики. По данным сервиса MarineTraffic, сейчас он находится к востоку от оманского города Эль-Хасаб.

США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива в отношении всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов, вечером 13 апреля. Ограничения не затрагивают суда, следующие в порты, не принадлежащие Ирану, и обратно. Транспортировка гуманитарных грузов, включая продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости, может быть разрешена при условии проверки.

В Иране американскую блокаду Ормузского пролива назвали обреченной на провал. Против нее выступили отдельные государства, в том числе Россия, Китай и Великобритания, а также компании, такие, как TotalEnergies. The Wall Street Journal также писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады ими Ормузского пролива, поскольку опасаются, что Иран силами союзников-хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.

Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном в Исламабаде. Обсуждается проведение нового раунда. По данным Reuters и The Atlantic, он может состояться уже на этой неделе.