В США зафиксировали рост заболеваемости корью

В США наблюдается рост заболеваемости корью на фоне снижения уровня вакцинации детей, следует из результатов исследования ученых Йельской школы общественного здравоохранения Коннектикута.

По оценке исследователей, последствия вспышек кори за прошлый год обошлись стране в $244,2 млн. При текущем темпе снижения уровня вакцинации детей против кори, паротита и краснухи эти затраты могут увеличиться до $7,8 млрд в течение пяти лет.

Кроме того, исследователи отмечают, что даже в случае минимального сокращения уровня вакцинации — на 1% — к 2030 году число случаев заражения превысит 17 тыс. в год, а также приведет к более 4 тыс. госпитализациям и десяткам смертей.

При этом исследователи настаивают, что даже эти оценки могут быть занижены, поскольку долгосрочные осложнения и экономические издержки, связанные с летальными исходами, нельзя предугадать в полной мере.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп поручил Минздраву ускорить анализ календарей прививок стран мира и привести американский в соответствие с «золотым стандартом науки и здравым смыслом».

Раскритиковав действующий календарь детских вакцинаций, он заявил, что в нем «гораздо больше, чем необходимо», прививок. Трамп тогда утверждал, что в эффективности такого календаря сомневается не только он, но и «многие родители и ученые».